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1 мая, источник: БЕЛТА

«Борисфен» одержал вторую победу в ½ финала баскетбольного чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» одержали вторую викторию в полуфинальной серии мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» могилевчане переиграли гостей из «Гродно-93» со счетом 100:69. Вчера «Борисфен» победил с преимуществом в десять очков — 87:77. Третья встреча за выход в финал состоится 6 мая в Гродно.

В первом поединке второй полуфинальной серии действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня были сильнее столичного клуба «Импульс-БГУИР» с результатом 92:65. В понедельник, 3 мая, эти соперники встретятся вновь.

Полуфинальные серии проходят до трех побед одной из команд.

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