«Борисфен» одержал вторую победу в ½ финала баскетбольного чемпионата Беларуси

Сегодня во втором поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» могилевчане переиграли гостей из «Гродно-93» со счетом 100:69. Вчера «Борисфен» победил с преимуществом в десять очков — 87:77. Третья встреча за выход в финал состоится 6 мая в Гродно.