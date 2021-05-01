«Борисфен» одержал вторую победу в ½ финала баскетбольного чемпионата Беларуси

Сегодня во втором поединке на площадке спорткомплекса «Олимпиец» могилевчане переиграли гостей из «Гродно-93» со счетом 100:69. Вчера «Борисфен» победил с преимуществом в десять очков — 87:77. Третья встреча за выход в финал состоится 6 мая в Гродно.
В первом поединке второй полуфинальной серии действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня были сильнее столичного клуба «Импульс-БГУИР» с результатом 92:65. В понедельник, 3 мая, эти соперники встретятся вновь.
Полуфинальные серии проходят до трех побед одной из команд.