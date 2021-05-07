Баскетболистки из Актау впервые стали чемпионками Казахстана

Путь к чемпионству «Каспия» начался 10 лет назад. В 2011 году по приглашению клуба в Актау начал работу главный тренер команды Баграт Аракелян. Собрав детскую баскетбольную команду из девочек 9−10 лет он шаг за шагом воспитывал будущих чемпионок. Выигрывая турниры детской юношеской баскетбольной лиги, Высшей лиги в женском чемпионате, в итоге довел команду за десять лет до золотых медалей в главном чемпионате Казахстана.



«Это был очень сложный сезон для всех клубов. Соблюдение мер предосторожности, карантин, постоянный контроль и бесконечное количество ПЦР. Баскетбол — контактный вид спорта. Все наши девочки играли на пределе возможностей, несмотря на травмы. Я не могу выделить отдельно лучших игроков в команде. Это наш общий результат. В баскетболе нет “я”, есть только “мы”», — подчеркивает тренер команды Баграт Аракелян.