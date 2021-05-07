Баскетболистки из Актау впервые стали чемпионками Казахстана
Они выиграли финальную серию со счетом 3:0.
Они выиграли финальную серию со счетом 3:0.
Баскетболистки из актауского клуба «Каспий» впервые завоевали «золото» чемпионата Казахстана по баскетболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда «Каспий» победила в финальной серии представительниц клуба «Туран» из Туркестанской области. Молодые спортсменки из Актау сумели завершить финальную серию со счетом 3:0 (три победы в трех матчах).
Из 10 участниц финала в команде 7 — воспитанницы актауской школы баскетбола. «Клуб из Мангистауской области делает акцент на развитии местных спортивных талантов, и, как показало чемпионство, эта стратегия приносит результаты», — отмечают в
Путь к чемпионству «Каспия» начался 10 лет назад. В 2011 году по приглашению клуба в Актау начал работу главный тренер команды Баграт Аракелян. Собрав детскую баскетбольную команду из девочек 9−10 лет он шаг за шагом воспитывал будущих чемпионок. Выигрывая турниры детской юношеской баскетбольной лиги, Высшей лиги в женском чемпионате, в итоге довел команду за десять лет до золотых медалей в главном чемпионате Казахстана.
«Это был очень сложный сезон для всех клубов. Соблюдение мер предосторожности, карантин, постоянный контроль и бесконечное количество ПЦР. Баскетбол — контактный вид спорта. Все наши девочки играли на пределе возможностей, несмотря на травмы. Я не могу выделить отдельно лучших игроков в команде. Это наш общий результат. В баскетболе нет “я”, есть только “мы”», — подчеркивает тренер команды Баграт Аракелян.
По итогам сезона чемпионата Казахстана определены 5 лучших игроков турнира.
БК «КазыгуртМарс» — Тамара Ягодкина
БК «Туран» — Залина Куразова
ПБК «Каспий» — Инга Манучарян
БК «Астана Тайгерс» — Анна Винокурова
БК «Астана Тайгерс» — Дарья Королева
Звание MVP турнира было присвоено Елене Доц из «Каспия».
В этом сезоне в чемпионате Казахстана по баскетболу среди женских команд участвовали 8 коллективов: «Каспий» (Актау), «Иртыш» (Павлодар), «Астана Тайгерс» (Нур-Султан), «КазыгуртМарс» (Шымкент), СДЮСШ (Алматинская область), «Туран» (Туркестанская область), Караганда (Карагандинская область) и «Окжетпес» (Акмолинская область).
Финальная серия