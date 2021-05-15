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15 мая, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Импульса-БГУИР» выиграли у «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты минского клуба «Импульс-БГУИР» одержали победу над «Гродно-93» со счетом 74:72 в первом гостевом поединке серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний матч получился очень напряженным — команды поочередно выходили вперед, а к окончанию четвертой четверти счет был равным — 63:63. В овертайме удача была на стороне гостей, которые сумели выиграть с перевесом в два очка. Завтра соперники вновь встретятся в Гродно, а третья встреча пройдет 21 мая в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский «Рубон» — 67:60. «Импульс-БГУИР» еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.

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Финальная серия за золотые медали стартует в начале следующей недели в Минске. Два первых поединка серии до трех побед между действующими чемпионами страны баскетболистами «Цмокi-Мiнск» и могилевским «Борисфеном» пройдут 17 и 18 мая на арене столичного «Фалькон клуба». Затем 22 мая соперники встретятся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

В полуфиналах столичные «драконы» трижды уверенно переиграли «Импульс-БГУИР» — 92:65, 101:42 и 96:62, а баскетболисты «Борисфена» одержали три победы над «Гродно-93» — 87:77, 100:69 и 83:71. В решающем поединке прошлого сезона «Цмокi-Мiнск» обыграли могилевчан со счетом 92:53.

Минские «Цмокi» 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

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