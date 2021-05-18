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21:21 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси с могилевским «Борисфеном», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После неожиданного поражения в первом домашнем поединке (68:85) сегодня действующие чемпионы страны выиграли с перевесом в 16 очков — 90:74. Следующая встреча соискателей золотых медалей состоится 22 мая в могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

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После двух матчей серии за бронзу также ничья. В первой выездной встрече столичный клуб «Импульс-БГУИР» обыграл в овертайме «Гродно-93» со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш — 102:70. Третья игра пройдет 21 мая в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский «Рубон» — 67:60. «Импульс-БГУИР» еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.

Минские «Цмокi» 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

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