«Цмокi-Мiнск» сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

После неожиданного поражения в первом домашнем поединке (68:85) сегодня действующие чемпионы страны выиграли с перевесом в 16 очков — 90:74. Следующая встреча соискателей золотых медалей состоится 22 мая в могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

Читайте также Минские «Цмокi» вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси

После двух матчей серии за бронзу также ничья. В первой выездной встрече столичный клуб «Импульс-БГУИР» обыграл в овертайме «Гродно-93» со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш — 102:70. Третья игра пройдет 21 мая в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский «Рубон» — 67:60. «Импульс-БГУИР» еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.