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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швед не сыграет в Олимпийской квалификации и, вероятно, завершил карьеру в сборной России

Защитник «Химок», лучший снайпер Евролиги Алексей Швед не сыграет за сборную России в квалификации Олимпийских игр в хорватском Сплите и, вероятнее всего, закончил карьеру в национальной команде.

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Источник: РИА "Новости"

Эту информацию «СЭ» подтвердил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

— Швед не сыграет за сборную в Олимпийской квалификации, — сказал «СЭ» Сергей Базаревич. — Мы созвонились и он озвучил свое окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени.

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В сборной России Швед выиграл бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпийских игр-2012. На Евробаскете-2017 уроженец Белгорода стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку (Тимур Ганеев).

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