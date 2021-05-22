Швед не сыграет в Олимпийской квалификации и, вероятно, завершил карьеру в сборной России

Эту информацию «СЭ» подтвердил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
— Швед не сыграет за сборную в Олимпийской квалификации, — сказал «СЭ» Сергей Базаревич. — Мы созвонились и он озвучил свое окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени.
В сборной России Швед выиграл бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпийских игр-2012. На Евробаскете-2017 уроженец Белгорода стал лучшим снайпером турнира и вошел в символическую пятерку (Тимур Ганеев).