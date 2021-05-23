Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси

Сегодня в четвертом поединке серии за золото национального первенства подопечные Ростислава Вергуна победили в Могилеве местный «Борисфен» со счетом 85:52. Вчера также на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» минчане выиграли с результатом 86:74. В первой игре финальной серии в Минске «Борисфен» неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем «драконы» взяли убедительный реванш с результатом 90:74.

Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты столичного клуба «Импульс-БГУИР». В серии за 3-е место минские баскетболисты переиграли «Гродно-93». В двух матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала «Импульс-БГУИР» выиграл в овертайме со счетом 74:72, а потом победили хозяева — 102:70. Затем минчане выиграли два поединка на своей площадке 98:61 и 75:56.