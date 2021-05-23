Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси

Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швеция
Беларусь
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Казахстан
Финляндия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Хетафе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Великобритания
Словакия
12
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Норвегия
Италия
41
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:59
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.05
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.05
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
04
Все события
Фоторепортажи
30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
15Европейские чемпионы сезона-2020/21
14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в четвертом поединке серии за золото национального первенства подопечные Ростислава Вергуна победили в Могилеве местный «Борисфен» со счетом 85:52. Вчера также на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» минчане выиграли с результатом 86:74. В первой игре финальной серии в Минске «Борисфен» неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем «драконы» взяли убедительный реванш с результатом 90:74.

Обладателями бронзовых медалей впервые стали баскетболисты столичного клуба «Импульс-БГУИР». В серии за 3-е место минские баскетболисты переиграли «Гродно-93». В двух матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала «Импульс-БГУИР» выиграл в овертайме со счетом 74:72, а потом победили хозяева — 102:70. Затем минчане выиграли два поединка на своей площадке 98:61 и 75:56.

Минские «Цмокi» 13 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

Гороскоп на май 2020
Новая оптическая иллюзия с девочкой сломала глаза юзеров сети
Дик Адвокат завершил карьеру победой и заплакал
Салихова объяснила, почему недовольна новым тренером «Спартака»
Капризов приедет на ЧМ? Он беспомощен в Кубке Стэнли
Президент «Спортинга» заявил, что Роналду вернется в клуб
Британец Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Голевой феерии не будет: прогноз на матч Канада — США
«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь