Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в товарищеском матче

Сегодня в Стамбуле подопечные Натальи Трофимовой уступили сборной Турции со счетом 52:56 (13:15, 14:14, 6:17, 17:12). В первой половине матча игра была равной, а вот в третьей четверти белоруски сыграли слабо и отпустили соперниц вперед на 9 очков. В заключительной десятиминутке гости пытались догнать хозяек площадки, но сумели лишь сократить отставание до четырех баллов. Самой результативной в составе белорусской команды стала Мария Попова, набравшая 16 очков, в активе Анастасии Веремеенко на три балла меньше. Завтра также в Стамбуле белорусские баскетболистки встретятся с командой России. Затем сборная Беларуси отправится в Прагу, где 3 и 4 июня проведет два спарринга с командой Чехии. Потом белоруски вернутся в Минск и дважды — 8 и 9 июня — сыграют с россиянками.

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После этих игр сборная Беларуси возьмет курс на испанскую Валенсию, где 17 июня примет старт на 38-м женском чемпионате Европы. В первом поединке предварительной группы А белоруски сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании, 18 июня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в ¼ финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.