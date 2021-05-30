Мозгов попал в расширенную заявку сборной России по баскетболу на отбор к Олимпиаде

В состав команды, которую возглавляет Сергей Базаревич, вошли 22 игрока:

защитники — Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов, («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»);.

форварды — Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгорд»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»);.

центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе «Химок» в матче против «Енисея». До игры с «Енисеем» Мозгов принимал участие в официальном матче 2 июля 2018 года — в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира — 2019 против команды Франции.

Ранее Базаревич сообщил, что самый результативный игрок прошедшего регулярного чемпионата Евролиги Алексей Швед (19,7 очка за игру) из подмосковных «Химок» решил не принимать участия в решающих играх национальной команды из-за многочисленных травм.