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16:30 (мск), источник: ТАСС

Мозгов попал в расширенную заявку сборной России по баскетболу на отбор к Олимпиаде

ТАСС, 30 мая. Тренерский штаб сборной России по баскетболу назвал расширенный состав на заключительные матчи отборочного этапа к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В состав команды, которую возглавляет Сергей Базаревич, вошли 22 игрока:

защитники — Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов, («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»);.

форварды — Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба — «Нижний Новгорд»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Андрей Зубков («Зенит»), Антон Квитковских («Автодор»);.

центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе «Химок» в матче против «Енисея». До игры с «Енисеем» Мозгов принимал участие в официальном матче 2 июля 2018 года — в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира — 2019 против команды Франции.

Ранее Базаревич сообщил, что самый результативный игрок прошедшего регулярного чемпионата Евролиги Алексей Швед (19,7 очка за игру) из подмосковных «Химок» решил не принимать участия в решающих играх национальной команды из-за многочисленных травм.

Отборочный мини-турнир с участием сборной России пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Лучшие две команды из групп А и В выйдут в полуфинал, победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпийские игры.

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