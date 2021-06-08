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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Марюс Григонис перейдет в ЦСКА

Форвард «Жальгириса» Марюс Григонис перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил инсайдер Донатас Урбонас.

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Источник: AFP 2021

По его словам, сделка уже оформлена.

По данным Basketnews.lt, ЦСКА заплатит за игрока 150 тысяч евро, а зарплата баскетболиста превысит 1 миллион евро.

Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В этом сезоне он в среднем набирал 13,9 очка в матчах Евролиги и делал 3,2 передачи.

В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.

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Кроме того, по информации Урбонаса, защитник «Жальгириса» Рокас Йокубайтис, которым также интересовался армейский клуб, станет игроком «Барселоны». Разыгрывающий «Жальгириса» Томас Уолкап интересен клубам «Анадолу Эфес», «Маккаби» и «Олимпиакос», а форвард Найджел Хэйс станет свободным агентом и хочет выступать в НБА. Игроки Стив Вастурия, Патрисио Гарино и Огастин Рубит покинут «Жальгирис».

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