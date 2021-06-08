Владимир Гомельский: «Если смотреть на результаты наших сборных, то баскетбол в России деградирует»

Один из пользователей спросил, развивается или деградирует баскетбол в России при Андрее Кириленко в качестве президента РФБ.

«На какие критерии опираться при оценке? Если на результаты наших национальных сборных, то деградирует. Если на результаты наших ведущих клубов, то развивается. Если на результаты возрастных сборных — стоит на месте. А если выдавать за достижение победы наших сборных в дисциплине 3×3, то просто взмывает вверх», — написал Гомельский.