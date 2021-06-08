Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:15
Чехия
Албания
Футбол. Сборные
21:45
Испания U21
Литва
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Гана
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Болгария
Хоккей. НХЛ
9.06
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.06
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России разгромила команду Беларуси
8Россия сыграла вничью с Польшей
16:26 (мск), источник: Sports.Ru

Владимир Гомельский: «Если смотреть на результаты наших сборных, то баскетбол в России деградирует»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции ответил на вопрос о ситуации в российском баскетболе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Один из пользователей спросил, развивается или деградирует баскетбол в России при Андрее Кириленко в качестве президента РФБ.

«На какие критерии опираться при оценке? Если на результаты наших национальных сборных, то деградирует. Если на результаты наших ведущих клубов, то развивается. Если на результаты возрастных сборных — стоит на месте. А если выдавать за достижение победы наших сборных в дисциплине 3×3, то просто взмывает вверх», — написал Гомельский.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Азербайджан заблокировал аккредитацию Нобеля Арустамяна на Евро
СМИ: Моуринью хочет видеть в «Роме» футболиста «Зенита»
Правило офсайда скорректировано по новой трактовке игры рукой
«Краснодар» досрочно расторг контракт со Смольниковым
«Зенит» продолжит переговоры с Жирковым по контракту после Евро
«Спартак» обещал погасить долги по зарплате в ближайшее время
Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь