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9 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки уступили россиянкам в товарищеском матче

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси уступили россиянкам в первом домашнем спарринге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После первой половины игры подопечные Натальи Трофимовой выигрывали с разницей в семь очков, а после большого перерыва российские баскетболистки перехватили инициативу и в итоге победили с перевесом в три балла — 70:67 (17:17, 13:20, 21:13, 19:17). Самой результативной в составе белорусок стала Мария Попова, набравшая 21 очко. Завтра белорусские и российские баскетболистки вновь встретятся в Минске.

После этих игр сборная Беларуси возьмет курс на испанскую Валенсию, где 17 июня примет старт в 38-м женском чемпионате Европы. В первом поединке предварительной группы А белоруски сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании, 18 июня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в ¼ финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок, — 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за третье место команду Великобритании, — 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.

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