Белорусские баскетболистки уступили россиянкам в товарищеском матче

После первой половины игры подопечные Натальи Трофимовой выигрывали с разницей в семь очков, а после большого перерыва российские баскетболистки перехватили инициативу и в итоге победили с перевесом в три балла — 70:67 (17:17, 13:20, 21:13, 19:17). Самой результативной в составе белорусок стала Мария Попова, набравшая 21 очко. Завтра белорусские и российские баскетболистки вновь встретятся в Минске.

После этих игр сборная Беларуси возьмет курс на испанскую Валенсию, где 17 июня примет старт в 38-м женском чемпионате Европы. В первом поединке предварительной группы А белоруски сыграют с действующим чемпионом Старого Света командой Испании, 18 июня подопечные Натальи Трофимовой встретятся со сборной Словакии, а 20 июня завершат групповой этап матчем с командой Швеции.

После финиша первого этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут вторые и третьи места, 21 июня проведут квалификационные поединки за выход в ¼ финала. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы — 26 июня, финал и матч за бронзу состоятся 27 июня. Поединки финальной стадии женского Евробаскета примут испанская Валенсия и французский Страсбург.