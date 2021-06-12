Баскетболисты сборной России обыграли команду Туниса в контрольном матче
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Туниса в матче товарищеского турнира в Польше.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Туниса в матче товарищеского турнира в Польше.
Игра, прошедшая в субботу в Гливице, завершилась со счетом 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15) в пользу россиян. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Михаил Кулагин, на счету которого 11 очков.
Второй контрольный матч в рамках подготовки к олимпийской квалификации сборная России проведет 13 июня. Соперником россиян станет команда Польши.