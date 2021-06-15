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15:38 (мск), источник: Sports.Ru

Пау Газоль: «Сегодняшний матч с “Реалом” может стать для меня последним»

Прославленный бигмен «Барселоны» Пау Газоль заявил о том, что может завершить карьеру после окончания сезона-2020/21.

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Источник: AFP 2021

«Сегодняшний матч с “Реалом” может стать для меня последним. На протяжении многих лет я думал о том, что моя последняя игра должна была состояться уже давно — из-за всех этих травм. Такие мысли посещали меня», — заявил 40-летний испанец.

Газоль присоединился к «Барселоне» в феврале. В матчах АСВ ветеран набирает 10,3 очка, 4,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.

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