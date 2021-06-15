Пау Газоль: «Сегодняшний матч с “Реалом” может стать для меня последним»
Прославленный бигмен «Барселоны» Пау Газоль заявил о том, что может завершить карьеру после окончания сезона-2020/21.
Прославленный бигмен «Барселоны» Пау Газоль заявил о том, что может завершить карьеру после окончания сезона-2020/21.
«Сегодняшний матч с “Реалом” может стать для меня последним. На протяжении многих лет я думал о том, что моя последняя игра должна была состояться уже давно —
Газоль присоединился к «Барселоне» в феврале. В матчах АСВ ветеран набирает 10,3 очка, 4,9 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.