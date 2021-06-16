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12:58 (мск), источник: Sports.Ru

Девин Букер покинул «Химки» и подписал контракт с «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о переходе в команду тяжелого форварда Девина Букера (205 см, 113 кг).

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Источник: РИА "Новости"

Турецкий клуб Евролиги подписал 2-летний контракт с 30-летним американцем.

Букер покинул подмосковные «Химки», за которые выступал в прошедшем европейском сезоне. Девин по неназванным клубом причинам не играл за команду с 14 января. Проходила информация, что большинство легионеров покинуло клуб из-за задержек заработной платы.

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В сезоне Евролиги-20/21 американец набирал 13,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за игру, реализуя 58,7% двухочковых и 37,5% бросков из-за дуги.

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