Девин Букер покинул «Химки» и подписал контракт с «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил о переходе в команду тяжелого форварда Девина Букера (205 см, 113 кг).
«Фенербахче» объявил о переходе в команду тяжелого форварда Девина Букера (205 см, 113 кг).
Турецкий клуб Евролиги подписал 2-летний контракт с 30-летним американцем.
Букер покинул подмосковные «Химки», за которые выступал в прошедшем европейском сезоне. Девин по неназванным клубом причинам не играл за команду с 14 января. Проходила информация, что большинство легионеров покинуло клуб
В сезоне Евролиги-20/21 американец набирал 13,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи за игру, реализуя 58,7% двухочковых и 37,5% бросков