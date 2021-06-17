Сборная России обыграла команду Чехии в матче женского Евробаскета

Встреча группы D, прошедшая в четверг во французском Страсбурге, завершилась со счетом 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18) в пользу россиянок.

Самой результативной в составе российской команды была Мария Вадеева, которая оформила дабл-дабл (27 очков + 16 подборов), 11 очков на счету Марины Голдыревой. У чешской сборной больше всех очков набрала Алена Ханушова (24).