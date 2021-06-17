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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла команду Чехии в матче женского Евробаскета

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче группового этапа женского Евробаскета-2021, который проходит во Франции и Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы D, прошедшая в четверг во французском Страсбурге, завершилась со счетом 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18) в пользу россиянок.

Самой результативной в составе российской команды была Мария Вадеева, которая оформила дабл-дабл (27 очков + 16 подборов), 11 очков на счету Марины Голдыревой. У чешской сборной больше всех очков набрала Алена Ханушова (24).

В следующем матче турнира россиянки сыграют 18 июня с командой Хорватии.

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