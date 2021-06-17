Сборная России обыграла команду Чехии в матче женского Евробаскета
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче группового этапа женского Евробаскета-2021, который проходит во Франции и Испании.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Чехии в стартовом матче группового этапа женского Евробаскета-2021, который проходит во Франции и Испании.
Встреча группы D, прошедшая в четверг во французском Страсбурге, завершилась со счетом 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18) в пользу россиянок.
Самой результативной в составе российской команды была Мария Вадеева, которая оформила
В следующем матче турнира россиянки сыграют 18 июня с командой Хорватии.