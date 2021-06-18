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18 июня, источник: Sport24

Баскетболисты сборной России уступили Турции в товарищеском матче

Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации 18 июня провела товарищеский матч с командой Турции.

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Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась поражением сборной России со счетом 62:80.

В составе сборной России 3 баскетболиста преодолели порог в 10 набранных очков — Михаил Кулагин и Тимофей Мозгов набрали по 12 очков, а Антон Астапкович добавил 11.

Товарищеский матч. Сборные

Турция — Россия — 80:62 (17:19, 17:14, 22:18, 24:11).

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