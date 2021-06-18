Баскетболисты сборной России уступили Турции в товарищеском матче
Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации 18 июня провела товарищеский матч с командой Турции.
Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации 18 июня провела товарищеский матч с командой Турции.
Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась поражением сборной России со счетом 62:80.
В составе сборной России 3 баскетболиста преодолели порог в 10 набранных очков — Михаил Кулагин и Тимофей Мозгов набрали по 12 очков, а Антон Астапкович добавил 11.
Товарищеский матч. Сборные
Турция — Россия — 80:62 (17:19, 17:14, 22:18, 24:11).