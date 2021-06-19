Российские баскетболисты обыграли турок в товарищеском матче
Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации одержала победу над Турцией в товарищеской игре.
Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации одержала победу над Турцией в товарищеской игре.
Матч завершился в пользу команды Сергея Базаревича со счетом 77:64.
Это вторая встреча команд подряд. В первой игре, состоявшейся накануне в пятницу, россияне уступили со счетом 62:80.
Товарищеский матч
Турция — Россия — 64:77 (14:15, 17:19, 14:22, 19:21).