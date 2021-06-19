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21:48 (мск), источник: Sport24

Российские баскетболисты обыграли турок в товарищеском матче

Мужская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к олимпийской квалификации одержала победу над Турцией в товарищеской игре.

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Матч завершился в пользу команды Сергея Базаревича со счетом 77:64.

Это вторая встреча команд подряд. В первой игре, состоявшейся накануне в пятницу, россияне уступили со счетом 62:80.

Товарищеский матч

Турция — Россия — 64:77 (14:15, 17:19, 14:22, 19:21).

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