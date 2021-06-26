Белорусские баскетболистки не вышли в финал чемпионата Европы

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси не смогли пробиться в финал 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой уступили команде Франции со счетом 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли в активе которой 23 очка. Таким образом, завтра сборная Беларуси в игре за бронзовые награды континентального первенства сыграет с неудачником второго полуфинала Бельгия — Сербия.

В четвертьфинале белоруски уверенно переиграли команду Швеции со счетом 58:46, а француженки взяли верх над сборной Боснии и Герцеговины — 80:67. На предварительном этапе нынешнего континентального первенства баскетболистки сборной Беларуси заняли 1-е место в группе А, обыграв соперниц из Испании — 53:51 и Швеции — 78:54, но уступив Словакии — 54:58.