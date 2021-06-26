Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
21
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
04
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Нидерланды
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
28.06
Хорватия
Испания
Все события
Фоторепортажи
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
26 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки не вышли в финал чемпионата Европы

В полуфинальном поединке в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой уступили команде Франции со счетом 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли в активе которой 23 очка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси не смогли пробиться в финал 38-го женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке в испанской Валенсии подопечные Натальи Трофимовой уступили команде Франции со счетом 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16). Самой результативной в составе белорусок стала Алекс Бентли в активе которой 23 очка. Таким образом, завтра сборная Беларуси в игре за бронзовые награды континентального первенства сыграет с неудачником второго полуфинала Бельгия — Сербия.

В четвертьфинале белоруски уверенно переиграли команду Швеции со счетом 58:46, а француженки взяли верх над сборной Боснии и Герцеговины — 80:67. На предварительном этапе нынешнего континентального первенства баскетболистки сборной Беларуси заняли 1-е место в группе А, обыграв соперниц из Испании — 53:51 и Швеции — 78:54, но уступив Словакии — 54:58.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок — 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании — 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Высшим достижением белорусских баскетболисток стала бронза, которую они завоевали в 2007 году на дебютном для себя первенстве Старого Света, проходившем в Италии.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Популярная певица сделала в пустыне еще жарче, примерив белое бикини (Фото)
Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс
Чемпионы ОИ недовольны зарплатами российских футболистов
Руй Витория и проблема выбора. С чего начался сбор «Спартака»
Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро
Олимпийская чемпионка Чичерова объявила о завершении карьеры
Ласицкене получит путевку на Олимпийские игры в Токио
Жоржиньо: C бразильского дна через монастырь в сборную Италии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь