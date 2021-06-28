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08:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная Сербии по баскетболу победила на чемпионате Европы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Женская сборная Сербии по баскетболу победила команду Франции и выиграла чемпионат Европы, который проходил во Франции и Испании.

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Финальная встреча в Валенсии завершилась со счетом 63:54 (14:11, 17:15, 17:14, 15:14) в пользу сербок, у которых 18 очков набрала Ивонн Андерсон. У француженок 15 очков на свой счет записала Валериан Вукосавлевич.

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Сборная Сербии выиграла Евробаскет во второй раз в своей истории. Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийкам, а затем обыграла испанок и заняла итоговое 6-е место, квалифицировавшись в отбор на чемпионат мира-2022.

Женская сборная Бельгии по баскетболу выиграла бронзовые медали. В матче за третье место бельгийки в Валенсии обыграли команду Белоруссии со счетом 77:69 (23:13, 17:17, 21:19, 16:20).

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В составе победительниц дабл-дабл оформила Эмма Мессеман (21 очко и 10 подборов), Антония Делар набрала 17 очков. У проигравших Анастасия Веремеенко записала себе в актив 15 очков, Мария Попова — 10 очков и 12 подборов.

Следующий чемпионат Европы в 2023 году проведут совместно Словения и Израиль.

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