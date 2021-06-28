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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астана» назначила нового главного тренера

Сербский специалист Дарко Руссо стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Астана», сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на два сезона.

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Источник: Instagram

Руссо начал карьеру тренера в 1994 году, возглавив тренерский штаб белградского клуба «Беобанка», с которым проработал пять сезонов до 2000 года. После этого Руссо поработал в «Партизане», «Хемофарме» и «Будучности».

После этого Дарко Руссо переехал в Грецию, возглавив команду второго дивизиона «Аполлон». За год по итогам сезона-2002/2003 он вывел своих подопечных в Лигу А1, но уже в ноябре 2003 года покинул клуб. В 2004 году состоялось возвращение Дарко в «Аполлон» на один сезон, а в октябре 2006 года тренер подал в отставку. После этого тренер успел поработать в «Марусси», сербской «Игокее», греческом «Ираклисе» и украинском «Химике». После этого три года он посвятил работе в баскетбольном лагере Милоша Теодосича «TEO 4».

В 2019 году Руссо был приглашён на роль наставника национальной сборной Бахрейна и стал вместе с ней бронзовым призёром чемпионата среди арабских государств Персидского залива-2019.

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