«Астана» назначила нового главного тренера

Руссо начал карьеру тренера в 1994 году, возглавив тренерский штаб белградского клуба «Беобанка», с которым проработал пять сезонов до 2000 года. После этого Руссо поработал в «Партизане», «Хемофарме» и «Будучности».



После этого Дарко Руссо переехал в Грецию, возглавив команду второго дивизиона «Аполлон». За год по итогам сезона-2002/2003 он вывел своих подопечных в Лигу А1, но уже в ноябре 2003 года покинул клуб. В 2004 году состоялось возвращение Дарко в «Аполлон» на один сезон, а в октябре 2006 года тренер подал в отставку. После этого тренер успел поработать в «Марусси», сербской «Игокее», греческом «Ираклисе» и украинском «Химике». После этого три года он посвятил работе в баскетбольном лагере Милоша Теодосича «TEO 4».



В 2019 году Руссо был приглашён на роль наставника национальной сборной Бахрейна и стал вместе с ней бронзовым призёром чемпионата среди арабских государств Персидского залива-2019.