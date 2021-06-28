«Астана» назначила нового главного тренера
Сербский специалист Дарко Руссо стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Астана», сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на два сезона.
Сербский специалист Дарко Руссо стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Астана», сообщает официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на два сезона.
Руссо начал карьеру тренера в 1994 году, возглавив тренерский штаб белградского клуба «Беобанка», с которым проработал пять сезонов до 2000 года. После этого Руссо поработал в «Партизане», «Хемофарме» и «Будучности».
После этого Дарко Руссо переехал в Грецию, возглавив команду второго дивизиона «Аполлон». За год по итогам сезона-2002/2003 он вывел своих подопечных в Лигу А1, но уже в ноябре 2003 года покинул клуб. В 2004 году состоялось возвращение Дарко в «Аполлон» на один сезон, а в октябре 2006 года тренер подал в отставку. После этого тренер успел поработать в «Марусси», сербской «Игокее», греческом «Ираклисе» и украинском «Химике». После этого три года он посвятил работе в баскетбольном лагере Милоша Теодосича «TEO 4».
В 2019 году Руссо был приглашён на роль наставника национальной сборной Бахрейна и стал вместе с ней бронзовым призёром чемпионата среди арабских государств Персидского залива-2019.