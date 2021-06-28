Сборная США по баскетболу объявила состав команды на Олимпиаду в Токио
Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио.
Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола США.
Защитники: Дэмиан Лиллард «(Портленд»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс»), Джру Холидей, Крис Миддлтон (оба — «Милуоки»), Зак Лавин («Чикаго»).
Форварды/центровые: Кевин Дюрант («Бруклин»), Бэм Адебайо («Майами»), Джерами Грант («Детройт»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кевин Лав («Кливленд»), Джейсон Тейтум («Бостон»).
Главным тренер сборной США является Грегг Попович из «Сан-Антонио». В его штаб вошел главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, а также Ллойд Пирс и Джей Райт.
Сборная США по баскетболу выигрывала золото на последних трех Олимпиадах.