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20:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная США по баскетболу объявила состав команды на Олимпиаду в Токио

Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио.

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Источник: AFP 2021

Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола США.

Защитники: Дэмиан Лиллард «(Портленд»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс»), Джру Холидей, Крис Миддлтон (оба — «Милуоки»), Зак Лавин («Чикаго»).

Форварды/центровые: Кевин Дюрант («Бруклин»), Бэм Адебайо («Майами»), Джерами Грант («Детройт»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кевин Лав («Кливленд»), Джейсон Тейтум («Бостон»).

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Главным тренер сборной США является Грегг Попович из «Сан-Антонио». В его штаб вошел главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, а также Ллойд Пирс и Джей Райт.

Сборная США по баскетболу выигрывала золото на последних трех Олимпиадах.

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