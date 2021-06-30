Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
51
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Англия
Германия
20
Футбол. Чемпионат Европы
29.06
Швеция
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Швейцария
Испания
Все события
Фоторепортажи
20Витория от жары задрал шорты. Как прошла тренировка «Спартака» под руководством нового тренера
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Команда Базаревича провалила ключевой матч. В игре с немцами остается надеяться только на чудо

В четверг сборной России надо выигрывать у Германии с разницей минимум в 7 очков.

Наверх

Несмотря на чудовищные потери в составе, все предматчевые расклады говорили в пользу сборной России. Накануне Мексика проиграла Германии (76:82), максимально нагрузив всех своих лидеров. Три человека сыграли больше 30 минут, один — больше 25. В такой ситуации нам было важно поддерживать высокий темп игры, сдержать лидеров задней линии соперников 35-летнего Пола Столла и 31-летнего Франсиско Круза, а также постараться выиграть подбор на чужом щите, набирая легкие очки. Хорошо знакомый российским болельщикам Густаво Айон — единственный доминирующий центр латиноамериканской команды. Когда он садился отдыхать — а в силу возраста (36 лет) ему надо это делать, — мексиканцы выглядели беспомощно в защите. По крайней мере, так показалось по первой игре в Сплите.

Еще один важный момент, напрямую влияющий на результат, заключался в качестве игры наших защитников. Если бы мы избежали невынужденных ошибок, то довели бы дело по логического завершения.

Читайте также
Владимир Гомельский: Если смотреть на результаты наших сборных, то баскетбол в России деградирует

Отличный дебют Карданахишвили

В старте вышел состав, привычный по последним товарищеским матчам. Компанию Тимофею Мозгову составители четыре игрока «Нижнего Новгорода» (Стребков, Бабурин, Астапкович и Воронцевич). Увы, но эти опытные ребята не смогли справиться с давлением. Начало осталось за Мексикой благодаря выдающейся игре Айона. Двукратный чемпион Евролиги забивал, брал подборы и раздавал свои фирменные передачи (13:5). Мозгов же, увы, не смог приспособиться к быстрому темпу. Сергей Базаревич бросил в бой Антонова (на позицию центрового) и Карданахишвили. Именно эта парочка из ЦСКА позволила нашей команде вернуться в игру. И если к удачным действиям Саймона все давно привыкли, то зрелая игра Карданахишвили вызвала самые приятные эмоции.

Как и говорил «СЭ» один из его наставников Андрей Мальцев, главная фишка Антона — бесшабашность. В своем дебютном официальном матче Карданахишвили действовал очень уверенно, сделал три передачи в первой четверти, а наша сборная переломила ход игры.

На второй десятиминутный отрезок вышла практически обновленная пятерка. Базаревич показал, что намерен играть широкой ротацией (в итоге сыграли все, кроме Григория Мотовилова) и кто-то обязательно должен выстрелить. Во второй четверти таким икс-фактором стал Иван Ухов, очень удачно вошедший в игру. После его очередного трехочкового мексиканские фанаты схватились за голову, а затем Воронцевич забил с фолом и увеличил наше преимущество до 8 очков (30:22).

Во время загрузки произошла ошибка.

В те минуты мы отлично двигали мяч в нападении. Причем наше преимущество могло бы быть еще более весомым, но мы плохо исполняли штрафные (3/7). Мексиканцы же в первой половине всего раз вставали на линию, что говорило о слабом уровне их агрессивности в нападении. В концовке первой половины Мозгов отвесил приличный блок-шот Айону. Показалось, что ребята окончательно проснулись и больше не отпустят эту игру.

Суперигра Круза

Увы, но в третьей четверти у нашей команды наступило затмение. За десять минут мы набрали всего 7 очков (за первые пять — всего 2), а вот у главного шутера Мексики, как говорится, полетело. В первой половине Франсиско Круз набрал всего три очка, а во второй добавил 18. Мы не смогли ничего сделать с игроком, представляющим в прошлом сезоне скромный турецкий клуб «Афьон Беледие». Не справился даже главный специалист по защите Евгений Бабурин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На ответный рывок силы у нас нашлись в четвертой четверти. Точный трехочковый от Артема Комолова после отличной комбинации и трудовой мяч Владимира Ивлева подарили болельщикам надежду. Но в концовке два ветерана Мексики — Столл и Айон — поддержали Круза. Бывшие игроки «Зенита» и УНИКСа выдали игру жизни, буквально затащив концовку. При счете 58:54 Айон выдал суперпас на Рамоса, и тот забил с фолом. После этого у нашей команды опустились руки. В какой-то момент преимущество соперников выросло до неприличного (72:59). В концовке нам удалось отыграть пять очков, но вряд ли это что-то меняет.

В четверг нам надо выиграть у Германии с разницей в 7 и более очков, чтобы выйти в полуфинал и продолжить биться за единственную олимпийскую лицензию. В баскетболе нет ничего невозможного, но сделать это будет катастрофически сложно. В игре с Мексикой мы совершили 21 потерю, позволили сопернику сделать 18 подборов в нападении. Если так играть с высокорослой Германией, то все может закончиться разгромом.

 Гол, забитый в Санкт-Петербурге, помог Украине попасть в четвертьфинал Евро. Он поменял все расклады плей-офф
«Головин переоценен, Миранчук не способен быть лидером, Зобнин чудовищно ошибается». Жесткий взгляд на сборную России из Италии
7 топ-игроков, провалившихся на чемпионате Европы по футболу
Массимо Каррера высказался о желании возглавить сборную России
Российский теннисист установил личный рекорд на Уимблдоне
Российский болельщик рассказал о драке с украинскими фанатами
Московский «Локомотив» объявил об уходе чемпиона Европы
Стал известен новый главный тренер «Тоттенхэма»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь