Мужская сборная России по баскетболу пропустит вторую подряд Олимпиаду

Российская команда в четверг проиграла немцам со счетом 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19) в матче квалификационного турнира, который проходит в хорватском Сплите. В составе сборной России Андрей Воронцевич набрал 17 очков, Семен Антонов — 9, у немцев самым результативным стал Йоханнес Фойгтманн (13 очков).

Сборная России, ранее уступившая мексиканцам (64:72), заняла последнее место в группе А и не смогла выйти в полуфинал. Сборная Германии (две победы в двух матчах) стала первой в группе, мексиканцы (одна победа) — вторыми. Обе команды продолжат борьбу за путевку в Токио.