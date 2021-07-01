«Испытываю чувство стыда». Гомельский — о непопадании сборной России на Олимпиаду

«Стыдно. Очень стыдно. Я смотрю баскетбол эмоционально, когда играют наши. Но анализировать потери даже не хочется. А чувство стыда испытываю. Нам надо исправлять систему подготовки баскетболистов в стране. Если мы сейчас начнём всё валить на отказников… Это их личное дело, нельзя заставить играть за сборную. Если человек не чувствует сил играть за команду, то что сделаешь?

Ну не является человек патриотом или волнуется из-за контракта. Не было из-за болезни Курбанова и Карасёва. Они могли помочь, а всё остальные в сборной по делу. Но получается, что у нас нет других. Получили такой результат, не обыграли Мексику. Переживать даже не из-за чего. Ну, допустим, обыграли бы Мексику, попали бы чудом на Олимпиаду, пройдя Хорватию и Бразилию. Рейтинг сборных объективен. Мы во втором десятке, — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.