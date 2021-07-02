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11:43 (мск), источник: Матч ТВ

Андрей Кириленко: «Пришла пора для полной перезагрузки сборной России»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о скорой «перезагрузке» сборной России после невыхода мужской команды на Олимпиаду-2020.

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Источник: РИА "Новости"

В среду команда Сергея Базаревича потерпела поражение от Германии (67:69) во втором туре квалификационного олимпийского турнира в хорватском Сплите. Российские баскетболисты пропустят вторые Олимпийские игры подряд.

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«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается все меньше игроков, которые были в “медальных” командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде.

На чемпионате Европы-2017 мы собрали всех сильнейших — и в результате боролись за медали. Два года назад, когда это поколение было в расцвете, мы надеялись увидеть его полную силу на Кубке мира. Не увидели — перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм. Но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь.

Хочется сказать спасибо Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации — это самый неудачный турнир, который я видел», — заявил Кириленко.

По итогам квалификационного турнира в Сплите сборная России заняла последнее место в группе А3 и не вышла в полуфинал.

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