Андрей Кириленко: «Пришла пора для полной перезагрузки сборной России»
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о скорой «перезагрузке» сборной России после невыхода мужской команды на Олимпиаду-2020.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о скорой «перезагрузке» сборной России после невыхода мужской команды на Олимпиаду-2020.
В среду команда Сергея Базаревича потерпела поражение от Германии (67:69) во втором туре квалификационного олимпийского турнира в хорватском Сплите. Российские баскетболисты пропустят вторые Олимпийские игры подряд.
«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули
На чемпионате Европы-2017 мы собрали всех сильнейших — и в результате боролись за медали. Два года назад, когда это поколение было в расцвете, мы надеялись увидеть его полную силу на Кубке мира. Не увидели — перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков
Хочется сказать спасибо Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации — это самый неудачный турнир, который я видел», — заявил Кириленко.
По итогам квалификационного турнира в Сплите сборная России заняла последнее место в группе А3 и не вышла в полуфинал.