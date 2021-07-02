Андрей Кириленко: «Пришла пора для полной перезагрузки сборной России»

«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается все меньше игроков, которые были в “медальных” командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде.



На чемпионате Европы-2017 мы собрали всех сильнейших — и в результате боролись за медали. Два года назад, когда это поколение было в расцвете, мы надеялись увидеть его полную силу на Кубке мира. Не увидели — перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм. Но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь.



Хочется сказать спасибо Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации — это самый неудачный турнир, который я видел», — заявил Кириленко.



По итогам квалификационного турнира в Сплите сборная России заняла последнее место в группе А3 и не вышла в полуфинал.