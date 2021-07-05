Квалификация Олимпиады. Феноменальный трипл-дабл Дончича помог Словении выбить Литву

Матч на «Жальгирис Арене» закончился со счётом 96:85 в пользу подопечных Александра Секулича.

В составе победителей лучшим стал защитник Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 передач и 11 подборов.

Кроме того, значимый вклад в успех Словении внесли Влатко Чанчар (18 очков) и Яка Блажич (16 очков). У сборной Литвы по 14 очков набрали Арнас Бутвевичюс, Йонас Валанчюнас и Мантас Калниетис.

Таким образом, Словения примет участие в олимпийском баскетбольном турнире в Токио. Соперниками словенцев по группе будут Аргентина, Испания и Япония.