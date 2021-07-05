Определились все сборные, которые выступят на олимпийском баскетбольном турнире

ТАСС, 5 июля. Мужская сборная Чехии по баскетболу со счетом 97:72 обыграла команду Греции в финальном матче олимпийского квалификационного турнира, проходившего в канадской Виктории.

Чешские баскетболисты последними отобрались на Олимпийские игры в Токио.

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С 29 июня параллельно проходили четыре квалификационных турнира, в которых участвовали по шесть команд, разделенные на две группы. В полуфинал отбирались по две сборные. Победитель каждого из турниров завоевал путевку на Олимпиаду.

Ранее турнир в Белграде выиграли итальянцы, победителями соревнований в Каунасе стали словенцы, а по итогам матчей в хорватском Сплите на Игры квалифицировались немцы. Сборная России принимала участие в турнире в Сплите, подопечные Сергея Базаревича уступили командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) и не смогли выйти в полуфинал. Россияне пропустят вторую Олимпиаду подряд. На Играх-2012 российские баскетболисты завоевали бронзовые медали.

Сборные Испании, Аргентины, Франции, Австралии, США, Нигерии и Ирана квалифицировались на Олимпиаду по итогам Кубка мира 2019 года, японцы примут участие в Играх на правах хозяев соревнований. На олимпийском турнире 12 команд разбиты на три группы, из которых в четвертьфинал выйдут шесть сборных, занявших первые два места в квартетах, а также две лучшие команды из ставших третьими в своих группах. В группе А сыграют сборные Ирана, Франции, США и Чехии, в группе B — команды Австралии, Германии, Италии и Нигерии, в группе C — аргентинцы, японцы, испанцы и словенцы.

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