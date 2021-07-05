Определились все сборные, которые выступят на олимпийском баскетбольном турнире
Последней на Игры в Токио квалифицировалась команда Чехии.
Последней на Игры в Токио квалифицировалась команда Чехии.
ТАСС, 5 июля. Мужская сборная Чехии по баскетболу со счетом 97:72 обыграла команду Греции в финальном матче олимпийского квалификационного турнира, проходившего в канадской Виктории.
Чешские баскетболисты последними отобрались на Олимпийские игры в Токио.
С 29 июня параллельно проходили четыре квалификационных турнира, в которых участвовали по шесть команд, разделенные на две группы. В полуфинал отбирались по две сборные. Победитель каждого из турниров завоевал путевку на Олимпиаду.
Ранее турнир в Белграде выиграли итальянцы, победителями соревнований в Каунасе стали словенцы, а по итогам матчей в хорватском Сплите на Игры квалифицировались немцы. Сборная России принимала участие в турнире в Сплите, подопечные Сергея Базаревича уступили командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) и не смогли выйти в полуфинал. Россияне пропустят вторую Олимпиаду подряд. На Играх-2012 российские баскетболисты завоевали бронзовые медали.
Сборные Испании, Аргентины, Франции, Австралии, США, Нигерии и Ирана квалифицировались на Олимпиаду по итогам Кубка мира 2019 года, японцы примут участие в Играх на правах хозяев соревнований. На олимпийском турнире 12 команд разбиты на три группы, из которых в четвертьфинал выйдут шесть сборных, занявших первые два места в квартетах, а также две лучшие команды из ставших третьими в своих группах. В группе А сыграют сборные Ирана, Франции, США и Чехии, в группе B — команды Австралии, Германии, Италии и Нигерии, в группе C — аргентинцы, японцы, испанцы и словенцы.
Женский олимпийский турнир пройдет по аналогичной схеме, его участники стали известны в феврале 2020 года. Россиянки также во второй раз подряд не примут участие в Олимпиаде. На Играх выступят женские сборные Австралии, Бельгии, Испании, Канады, Китая, Нигерии,