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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Определён состав всех групп Олимпиады в Токио

В Каунасе, Сплите, Белграде и Виктории завершились финальные матчи квалификации Олимпиады.

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Источник: Reuters

Их победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние 4 места в Токио.

Состав всех групп на Олимпиаде-2020

Группа А: Иран, Франция, США, Чехия
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в ¼ финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

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Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.

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