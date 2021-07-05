Определён состав всех групп Олимпиады в Токио

Их победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние 4 места в Токио.

Состав всех групп на Олимпиаде-2020

Группа А: Иран, Франция, США, Чехия

Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения



Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в ¼ финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

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