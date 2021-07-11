Грегг Попович: Не думаю, что поражение от Нигерии — это конец света
Главный тренер сборной США Грегг Попович заявил, что поражение в товарищеском матче от Нигерии (87:90) в субботу должно стать полезным уроком для его команды.
Главный тренер сборной США Грегг Попович заявил, что поражение в товарищеском матче от Нигерии (87:90) в субботу должно стать полезным уроком для его команды.
Следующую игру в рамках подготовки к Олимпиаде американцы проведут в понедельник против сборной Австралии.
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Я не думаю, что мы должны вести себя так, будто это конец света. Соперник заслуживает большей похвалы, чем мы. Наша команда должна стараться играть на максимуме возможностей в следующих матчах», — отметил Попович.