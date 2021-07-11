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12:46 (мск), источник: Sports.Ru

Грегг Попович: Не думаю, что поражение от Нигерии — это конец света

Главный тренер сборной США Грегг Попович заявил, что поражение в товарищеском матче от Нигерии (87:90) в субботу должно стать полезным уроком для его команды.

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Источник: AP 2021

Следующую игру в рамках подготовки к Олимпиаде американцы проведут в понедельник против сборной Австралии.

«В каком-то смысле я рад, что это произошло. Но это ничего не значит, если мы не извлечем уроков. Поражение от Нигерии может стать для нас самым важным событием на этапе подготовки.

Я не думаю, что мы должны вести себя так, будто это конец света. Соперник заслуживает большей похвалы, чем мы. Наша команда должна стараться играть на максимуме возможностей в следующих матчах», — отметил Попович.

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