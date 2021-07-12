«Химки» не примут участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

В режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ. В нем приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран, сообщает сайт организации.

На совете были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2021/22.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).