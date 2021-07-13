США проиграли два товарищеских матча за три дня. Столько же было за предыдущие 10 581 дней

До встречи с нигерийцами результат американцев в товарищеских матчах с момента, когда в 1992 году за сборную начали играть профессиональные баскетболисты из НБА, был 54−2. С 21 июля 1992 года по 9 июля 2021 года сборная США проиграла два товарищеских матча за 10 581 день. С 10 июля по 12 июля 2021 года было допущено такое же количество поражений за три дня.