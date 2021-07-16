Контрольный матч сборной США по баскетболу отменен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 16 июля в Лас-Вегасе. Товарищеский матч между женскими сборными США и Австралии состоится по расписанию 16 июля.

Ранее сообщалось, что защитник сборной США Брэдли Бил пропустит Олимпиаду в Токио из-за того, что был включен в протоколы по безопасности и охране здоровья. Кроме того, в качестве меры предосторожности в протокол также помещен форвард Джерами Грант.