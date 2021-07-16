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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Контрольный матч сборной США по баскетболу отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Контрольный матч между мужскими сборными США и Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменен из-за протоколов безопасности и здоровья, связанных с коронавирусом, сообщается на сайте Федерации баскетбола США.

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Источник: AP 2021

Встреча должна была состояться 16 июля в Лас-Вегасе. Товарищеский матч между женскими сборными США и Австралии состоится по расписанию 16 июля.

Ранее сообщалось, что защитник сборной США Брэдли Бил пропустит Олимпиаду в Токио из-за того, что был включен в протоколы по безопасности и охране здоровья. Кроме того, в качестве меры предосторожности в протокол также помещен форвард Джерами Грант.

Женская сборная США завершит подготовку к Олимпиаде в Токио игрой против команды Нигерии, мужская — против команды Испании, встречи пройдут 18 июля. Американки начнут выступление на Играх 27 июля матчем против нигериек, мужская сборная США 25 июля сыграет с командой Франции.

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