Контрольный матч сборной США по баскетболу отменен из-за коронавируса
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Контрольный матч между мужскими сборными США и Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Контрольный матч между мужскими сборными США и Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменен
Встреча должна была состояться 16 июля в
Ранее сообщалось, что защитник сборной США Брэдли Бил пропустит Олимпиаду в Токио
Женская сборная США завершит подготовку к Олимпиаде в Токио игрой против команды Нигерии, мужская — против команды Испании, встречи пройдут 18 июля. Американки начнут выступление на Играх 27 июля матчем против нигериек, мужская сборная США 25 июля сыграет с командой Франции.