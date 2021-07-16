Китайская баскетболистка с удивительным ростом стала звездой Сети: видео

Рост Цзыюй, которой 14 лет, составляет 226 сантиметров. В четверг она играла в финальном матче лиги в своей возрастной категории. Чжан оказалась гораздо выше всех сверстниц и без проблем принесла победу своей команде, набрав 42 очка и совершив 25 подборов. Видео с игрой Цзыюй стали популярными в Сети.