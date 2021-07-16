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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Китайская баскетболистка с удивительным ростом стала звездой Сети: видео

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала знаменитостью в социальных сетях благодаря своему необычному росту.

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Рост Цзыюй, которой 14 лет, составляет 226 сантиметров. В четверг она играла в финальном матче лиги в своей возрастной категории. Чжан оказалась гораздо выше всех сверстниц и без проблем принесла победу своей команде, набрав 42 очка и совершив 25 подборов. Видео с игрой Цзыюй стали популярными в Сети.

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По информации китайских СМИ, необычны рост девушки связан с генами. Родители Чжан также профессионально играли в баскетбол. Рост отца составляет 213 сантиметров, матери — 198 сантиметров.

Пользователи социальных сетей сравнивают Цзыюй с бывшим игроком сборной Китая Яо Мином, чей рост составляет 229 сантиметров. Вероятно, девушка сможет обогнать Мина и вырасти еще больше.

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