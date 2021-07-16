Китайская баскетболистка с удивительным ростом стала звездой Сети: видео
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала знаменитостью в социальных сетях благодаря своему необычному росту.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала знаменитостью в социальных сетях благодаря своему необычному росту.
Рост Цзыюй, которой 14 лет, составляет 226 сантиметров. В четверг она играла в финальном матче лиги в своей возрастной категории. Чжан оказалась гораздо выше всех сверстниц и без проблем принесла победу своей команде, набрав 42 очка и совершив 25 подборов. Видео с игрой Цзыюй стали популярными в Сети.
По информации китайских СМИ, необычны рост девушки связан с генами. Родители Чжан также профессионально играли в баскетбол. Рост отца составляет 213 сантиметров, матери — 198 сантиметров.
Пользователи социальных сетей сравнивают Цзыюй с бывшим игроком сборной Китая Яо Мином, чей рост составляет 229 сантиметров. Вероятно, девушка сможет обогнать Мина и вырасти еще больше.