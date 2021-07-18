Белорусские баскетболистки победили португалок на Кубке вызова

Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы С подопечные Надежды Каменец обыграли сверстниц из Португалии со счетом 63:54 (16:12, 18:11, 18:18, 11:13). Самой результативной в составе победительниц стала Яна Яхновец, набравшая 22 очка.
До этого белоруски потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.
На следующей неделе в аналогичном мужском турнире в венгерском Шопроне белорусская «молодежка» сыграет с командами Венгрии, Словакии и Косово.