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18 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки победили португалок на Кубке вызова

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победой завершили групповой этап розыгрыша Кубка вызова, который проходит в турецком городе Конья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы С подопечные Надежды Каменец обыграли сверстниц из Португалии со счетом 63:54 (16:12, 18:11, 18:18, 11:13). Самой результативной в составе победительниц стала Яна Яхновец, набравшая 22 очка.

До этого белоруски потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.

Составы остальных групп:

  • А — Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Латвия, Болгария;.
  • В — Венгрия, Чехия, Испания, Ирландия, Сербия, Израиль;.
  • D — Швейцария, Украина, Армения, Греция, Албания;.
  • Е — Словакия, Люксембург, Северная Македония, Румыния, Косово.

На следующей неделе в аналогичном мужском турнире в венгерском Шопроне белорусская «молодежка» сыграет с командами Венгрии, Словакии и Косово.

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