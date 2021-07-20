Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА

Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА

Российский защитник Павел Савков (19 лет, 201 см) решил снять свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года. Об этом ESPN сообщил агент игрока Гильермо Бермехо.