Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА
Российский защитник Павел Савков (19 лет, 201 см) решил снять свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года. Об этом ESPN сообщил агент игрока Гильермо Бермехо.
Российский защитник Павел Савков (19 лет, 201 см) решил снять свою кандидатуру с драфта НБА 2021 года. Об этом ESPN сообщил агент игрока Гильермо Бермехо.
Отмечается, что молодой баскетболист «Басконии» может вернуться в «Ираурги» — в прошедшем сезоне Савков помог клубу подняться во второй испанский дивизион.
Таким образом, в драфте-2021 должны принять участие три российских баскетболиста — защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский, центровой московского ЦСКА Александр Шашков и форвард подмосковных «Химок» Владислав Одиноков. Церемония драфта состоится 29 июля в