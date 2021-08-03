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3 августа, источник: ТАСС

Сборная США вышла в полуфинал олимпийского турнира по баскетболу

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 95:81 в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио и вышла в полуфинал.

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Источник: AFP 2021

Самым результативным игроком в составе американской команды стал форвард Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В составе испанцев защитник Рики Рубио набрал 38 очков.

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В полуфинале, который пройдет 5 августа, американцы сыграют с победителем встречи между сборными Австралии и Аргентины.

Команды США и Испании в 12-й раз встретились в рамках турниров на Олимпиадах, американцы выиграли все встречи. Сборная США вышла в плей-офф турнира со второго места группы А, набрав пять очков. Команда Испании попала в четвертьфинал, заняв вторую строчку в группе С (5 очков).

Ранее сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие. В 1980 году в Москве олимпийский турнир по баскетболу среди мужчин выиграла команда Югославии, серебро досталось итальянцам, а бронзу завоевала сборная СССР. Команда США является 15-кратным победителем Олимпийских игр.

Олимпиада завершится 8 августа.

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