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3 августа, источник: Sports.Ru

Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за сборную Испании

Знаменитые братья Пау и Марк Газоли сегодня официально объявили о завершении выступлений за сборную Испании.

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Источник: AP 2021

Испанская команда в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио потерпела поражение от США со счетом 81:95.

41-летний Пау отметил, что пока не принял решение по поводу клубной карьеры. Сезон-2020/21 испанец завершал в «Барселоне».

36-летний Марк заявил, что останется в «Лейкерс» на сезон-2021/22.

В составе национальной команды братья Газоли дважды брали олимпийское серебро (2008, 2012), побеждали на чемпионате мира (2006) и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011). Марк также первенствовал на ЧМ-2019 в Китае.

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