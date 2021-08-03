Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Франции обыграла национальную команду Италии в матче ¼ финала Олимпийских игр в Токио — 84:75 (20:25, 23:17, 21:12, 20:21).
Сборная Франции обыграла национальную команду Италии в матче ¼ финала Олимпийских игр в Токио — 84:75 (20:25, 23:17, 21:12, 20:21).
Стартовый отрезок встречи остался за сборной Италии — 25:20.
На большой перерыв команды уходили уже при счёте 43:42 в пользу французов.
Третью четверть вчистую выиграли французские баскетболисты — 21:12.
Итальянцы постарались исправить ситуацию в заключительные 10 минут, сократив отставание до трёх очков, однако французы удержали добытое ранее преимущество.
Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, на счету которого 23 очка. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперников поражал Руди Гобер — (22).
За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Словении.