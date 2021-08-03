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3 августа, источник: Спорт РИА Новости

Австралийские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио.

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Источник: AFP 2021

В четвертьфинале австралийцы обыграли аргентинцев — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11). В составе победителей 18 очков набрал Патрик Миллс, дабл-дабл оформил Ник Кэй (10 очков, 10 подборов). У аргентинцев 16 очков на свой счет записал Николас Лапровиттола, дабл-дабл оформил Габриэль Дек (12 очков, 10 подборов).

В полуфинале австралийцы сыграют с американцами, в другом полуфинале встретятся французы и словенцы. Обе встречи пройдут 5 августа.

Четвертьфинальный матч прервался из-за продолжительных аплодисментов в адрес завершившего карьеру в национальной команде капитана аргентинцев Луиса Сколы.

Пятикратный участник Олимпийских игр, чемпион Афин-2004 Скола покинул площадку на последней минуте из-за перебора фолов. После ухода Сколы с паркета игроки обеих команд, а также все присутствующие на «Сайтама Супер Арена» на протяжении нескольких минут аплодировали 41-летнему аргентинцу, не сумевшему сдержать слез. Игра возобновилась только после того, как стихли аплодисменты.

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