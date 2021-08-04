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4 августа, источник: Sport24

Определились полуфинальные пары олимпийского баскетбольного турнира среди женщин

Женская сборная Франции по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио, на стадии четвертьфинала обыграв команду Испании со счетом 67:64.

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В полуфинале француженки сыграют против сборной Японии.

Другую полуфинальную пару составили команды США и Сербии. Оба матча состоятся 6 августа.

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