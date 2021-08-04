Определились полуфинальные пары олимпийского баскетбольного турнира среди женщин
Женская сборная Франции по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио, на стадии четвертьфинала обыграв команду Испании со счетом 67:64.
Женская сборная Франции по баскетболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио, на стадии четвертьфинала обыграв команду Испании со счетом 67:64.
В полуфинале француженки сыграют против сборной Японии.
Другую полуфинальную пару составили команды США и Сербии. Оба матча состоятся 6 августа.