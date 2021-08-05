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5 августа, источник: Чемпионат.com

США разгромили Австралию и вышли в финал Олимпиады, отыгравшись с -15 по ходу матча

В полуфинале олимпийского баскетбольного турнира, проходящего в Токио, сборная США обыграла команду Австралии со счётом 97:78.

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Источник: Reuters

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (23 очка и 9 подборов), Девин Букер (20 очков), Джру Холидэй (11 очков, 8 подборов и 8 передач) и Крис Миддлтон (11 очков). У австралийцев наиболее результативными в матче стали Патрик Миллз (15 очков), Данте Экзам (14 очков) и Джок Лондейл (11 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом полуфинале олимпийского турнира встретятся сборные Франции и Словении.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32−23−16). На втором месте располагается сборная США (27−33−24), на третьем — Япония (21−7−12).

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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