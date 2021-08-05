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5 августа, источник: Спорт-Экспресс

Батюм не пустил Дончича в финал Олимпиады. Лука не решился завершить последнюю атаку

Блок-шот форварда «Клипперс» на Препеличе — один из лучших моментов всей Олимпиады.

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Источник: Reuters

Олимпиада-2020. Баскетбол. Мужчины. Полуфинал
Франция — Словения — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24)

  • Франция: Де Коло (25 + 7 подборов), Фурнье (23), Луваву-Кабарро (15), Гобер (9 + 16 подборов).
  • Словения: Тоби (23 + 8 подборов), Препелич (17), Дончич (16 + 10 подборов + 18 передач).

На этой Олимпиаде Лука Дончич был несколько раз близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл. Например, в матчах с Аргентиной и Германией не хватало всего по два подбора. В полуфинальной игре с Францией Лука все-таки добился своего, став всего третьим игроком в истории с таким показателем. Ранее трипл-дабл удавалось сделать Сергею Белову на Играх в Монреале-1976 и Леброну Джеймсу в Лондоне-2012. У обоих этих великих баскетболистов есть титул олимпийских чемпионов, Лука же, похоже, упустил свой главный шанс выиграть золото Игр.

Не только Дончич

Хотя удача ему и благоволила. Сначала он без своего звездного партнера — Горана Драгича — затащил сборную на Игры в Токио. В олимпийской квалификации в Каунасе словенцы выиграли тяжелейший финал у хозяев паркета, которых поддерживал полный зал. В Токио же словенцы играли уже без давления. Зрителей на трибунах не было, а глобального успеха от них никто не ждал. Без Драгича и топового тренера (на победном Евробаскете-2017 команду возглавлял Игор Кокошков) Словения не рассматривалась даже в качестве фаворита своей группы, куда также попали опытные команды Аргентины и Испании.

Но в играх с этими сборными словенцы показали, что их команда зависит от Дончича, но есть и другие игроки, способные решать исходы матчей. С аргентинцами круто сыграл Клемен Препелич, с Испанией самым результативным игроком встречи стал Влатко Чанчар (22 очка). В четвертьфинале с Германией суперигру выдал экс-защитник «Химок» Зоран Драгич (27 очков), а натурализованный американец Майк Тоби позволил справиться с топовыми большими соперника. Словенцы выиграли у немцев с преимуществом «+24», не затратив много сил.

Накануне полуфинала главный тренер французов Венсан Колле заявил, что игра против Дончича — ключевой момент полуфинала, а форвард «Трехцветных» Николя Батюм пошутил, что для того, чтобы сдержать защитника «Далласа», нужно выпустить против него Кавая Ленарда.

Огненная концовка

Дончича держали очень плотно, в том числе на дугу вытягивался центровой Руди Гобер — трижды лучший защищающийся игрок НБА. Находясь под такой опекой, Лука показал не лучший процент реализации: 3/9 — средних бросков и 2/9 — трехочковых. В итоге он сосредоточился на том, чтобы раздать передачи своим партнерам. К концу матча на счету защитника значилось 16 передач — второй результат в истории Игр. Тоби, Яка Блажич и особенно Препелич отлично открывались под гениальные пасы Луки, но в целом Франция выглядела гораздо более разнообразно в нападении.

Все-таки у французов подобрался очень мощный состав — Гобер, Фурнье, Де Коло, Батюм, Эртель, Луваву-Кабарро… Эти парни уже разобрали США на групповом этапе. Казалось, что и со словенцами звездный десант Колле справится без нервов, но избежать огненной концовки не получилось.

За 56 секунд до финальной сирены Луваву-Кабарро забил «треху» после передачи Гобера, и преимущество Франции выросло до «+5». После тайм-аута Фурнье сфолил на Препеличе, и защитник «Валенсии» точно исполнил один штрафной (90:86). После этого Фурнье взял мяч и допустил фол в нападении. Препелич тут же наказал французов дальним попаданием (90:89). До конца оставалось играть 30 секунд, и словенцы решили сфолить на Де Коло. Все любители Евролиги знают, что с линии Нандо не промахивается, но в этот раз он непостижимым образом смазал оба броска. За 21 секунду до конца подбор взял Дончич и повел свою команду в последнюю атаку.

Все ждали, что лидер решит судьбу эпизода в своем коронном проходе. Забьет из-под кольца или найдет фол, а потом выведет Словению в финал с линии штрафных. Но Дончич не решился атаковать сам, а отдал Препеличу. Проводивший прекрасный матч Клемен пошел под кольцо, но его лэй-ап смачно заблокировал Николя Батюм. Великолепный блок-шот, который войдет в историю баскетбола.

Франция отправляется в финал, где их ждет США. Словения поборется за бронзу с Австралией.

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