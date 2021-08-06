Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе

Француженки хорошо начали матч, в первой четверти создав комфортное преимущество в восемь очков, однако уже во втором игровом отрезке японкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:34 в пользу сборной Японии.



В третьей четверти хозяйки соревнований вновь оказались сильнее, увеличив отрыв до 18 очков к заключительному игровому отрезку. Отыграться в заключительной четверти сборной Франции так и не удалось. Итоговый счёт встречи — 87:71 в пользу сборной Японии.



В финале олимпийского турнира японки сыграют со сборной США. Француженки в матче за третье место встретятся со сборной Сербии.