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6 августа, источник: Чемпионат.com

Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе

Женская сборная Японии по баскетболу обыграла национальную команду Франции в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

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Источник: Reuters

Француженки хорошо начали матч, в первой четверти создав комфортное преимущество в восемь очков, однако уже во втором игровом отрезке японкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:34 в пользу сборной Японии.

В третьей четверти хозяйки соревнований вновь оказались сильнее, увеличив отрыв до 18 очков к заключительному игровому отрезку. Отыграться в заключительной четверти сборной Франции так и не удалось. Итоговый счёт встречи — 87:71 в пользу сборной Японии.

В финале олимпийского турнира японки сыграют со сборной США. Француженки в матче за третье место встретятся со сборной Сербии.

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