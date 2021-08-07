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7 августа, источник: Спорт-Экспресс

Сборная США в финале Олимпиады обыграла Францию и в четвертый раз подряд завоевала золотые медали

Сборная США по баскетболу в финале Олимпиады-2020 обыграла Францию со счетом 87:82.

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Источник: Reuters

Самым результативным на паркете стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу. В общей сложности американцы 16 раз завоевывали золотые медали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франция в третий раз стала серебряным призером Олимпийских игр. Последний раз это произошло в 2000 году в Сиднее.

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