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8 августа, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр

САЙТАМА (Япония), 8 авг — РИА Новости. Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии в финале Игр в Токио и в седьмой раз подряд стала олимпийским чемпионом.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19) в пользу американок. У победительниц 30 очков набрала Бриттни Грайнер, дабл-дабл сделала Брианна Стюарт — 14 очков, 14 подборов. В составе проигравших 17 очками отметилась Маки Такада.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу в матче за бронзу сборная Франции переиграла команду Сербии — 91:76.

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