Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр
САЙТАМА (Япония), 8 авг — РИА Новости. Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии в финале Игр в Токио и в седьмой раз подряд стала олимпийским чемпионом.
САЙТАМА (Япония), 8 авг — РИА Новости. Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии в финале Игр в Токио и в седьмой раз подряд стала олимпийским чемпионом.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 90:75 (23:14, 27:25, 25:17, 15:19) в пользу американок. У победительниц 30 очков набрала Бриттни Грайнер,
В субботу в матче за бронзу сборная Франции переиграла команду Сербии — 91:76.