Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр

Баскетболистки сборной США в седьмой раз подряд завоевали золото Игр

САЙТАМА (Япония), 8 авг — РИА Новости. Женская сборная США по баскетболу победила команду Японии в финале Игр в Токио и в седьмой раз подряд стала олимпийским чемпионом.