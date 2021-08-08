Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
30
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
12ПСЖ представил Месси
8 августа, источник: ТАСС

Американец Дюрант признан самым ценным игроком олимпийского турнира по баскетболу

Команда США завоевала золотые медали, в финале обыграв сборную Франции.

Наверх
Источник: Reuters

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Форвард сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Команда США завоевала золотые медали, в финале обыграв сборную Франции (87:82). В среднем на турнире Дюрант набирал 20,7 очка за матч, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В финальном матче он записал себе в актив 29 очков.

Дюрант вошел в пятерку лучших игроков по итогам турнира. Также в символическую сборную вошли защитники Рики Рубио (Испания) и Пэтти Миллс (Австралия), центровой Руди Гобер (Франция) и форвард Лука Дончич (Словения).

Дюранту 32 года, он является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Голден Стэйт». В 2014 году он был признан самым ценным игроком лиги. В Токио Дюрант в третий раз стал олимпийским чемпионом.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Карпин: Прошу поддержать ребят. Если надо хейтить — давайте меня
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
2+1 c "Химками". Ивелин Попов блестяще вернулся после травмы
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь