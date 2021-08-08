Американец Дюрант признан самым ценным игроком олимпийского турнира по баскетболу

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Форвард сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Команда США завоевала золотые медали, в финале обыграв сборную Франции (87:82). В среднем на турнире Дюрант набирал 20,7 очка за матч, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В финальном матче он записал себе в актив 29 очков.

Дюрант вошел в пятерку лучших игроков по итогам турнира. Также в символическую сборную вошли защитники Рики Рубио (Испания) и Пэтти Миллс (Австралия), центровой Руди Гобер (Франция) и форвард Лука Дончич (Словения).