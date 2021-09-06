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6 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты завоевали серебро на Играх стран СНГ в Казани

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3×3 стали серебряными призерами первых Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В решающем поединке женского турнира белорусские баскетболистки уступили россиянкам со счетом 16:22.

На предварительном этапе белоруски уверенно обыграли соперниц из Узбекистана (22:11) и Армении (19:11), но уступили россиянкам (12:18). В полуфинале белоруски вновь победили узбекских спортсменок — 22:11. В составе сборной Беларуси под руководством Юрия Волка в Казани выступали Екатерина Карчевская, Наталья Горбачева, Елена Титовец и Ирина Кравченко.

В финальном матче состязаний мужчин белорусы также встречались с россиянами и в упорной борьбе проиграли с результатом 18:21.

На первом этапе белорусские баскетболисты стали первыми в предварительной группе В, победив команды Азербайджана (20:12) и Кыргызстана (16:11), а в поединке за выход в финал разгромили узбеков со счетом 22:5. В составе белорусской дружины играли Тимур Дрюков, Алексей Навойчик, Виталий Лебедев и Кирилл Васковцов, главный тренер — Дмитрий Колтунов.

В столице Татарстана Беларусь представлена в турнирах по бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, дзюдо, каратэ, настольному теннису, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландскому боксу, мини-футболу и танцевальному спорту. Всего на первые Игры стран СНГ заявлено 1100 атлетов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Беларуси, России. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

Первоначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год.

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