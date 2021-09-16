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11:59 (мск), источник: Sports.Ru

Знаменитый тренер Душан Ивкович ушел из жизни в возрасте 78 лет

Прославленный сербский тренер Душан Ивкович скончался в возрасте 78 лет. О смерти Ивковича рассказал его друг Горан Калинич.

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Источник: AFP 2021
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«В 6 часов 50 минут Душан скончался в больнице Белграда в результате попадания воды в легкие», — сообщил Калинич.

Ивкович является одним из самых успешных европейских тренеров всех времен. Специалист возглавлял «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Анадолу Эфес».

Ивкович выигрывал все главные европейские трофеи, включая две победы в Евролиге (1997, 2012), а также приводил Югославию/Сербию к триумфу на чемпионате мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1995).

В 2016 году экс-главный тренер ЦСКА объявил о завершении карьеры после 48 лет работы.

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