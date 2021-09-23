Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» откроют сезон Единой лиги ВТБ матчем с ЦСКА

В своем первом поединке подопечные Ростислава Вергуна примут на паркете «Минск-Арены» баскетболистов самого титулованного российского клуба, действующего победителя «банковского» турнира московского ЦСКА. Игра начнется в 19.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». На прошлой неделе минские «драконы» в итальянском Тревизо играли в квалификации Лиги чемпионов и не сумели пробиться в групповую стадию, перейдя в Кубок ФИБА-Европа. Московские армейцы перед визитом в белорусскую столицу успешно выступили в первом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв в решающем поединке питерский «Зенит» (81:73). В матче за третье место казанский УНИКС победил краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» с результатом 84:70. Эти же соперники встретятся сегодня в Казани в первом туре регулярного сезона.