Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» откроют сезон Единой лиги ВТБ матчем с ЦСКА
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня стартовый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня стартовый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем первом поединке подопечные Ростислава Вергуна примут на паркете «Минск-Арены» баскетболистов самого титулованного российского клуба, действующего победителя «банковского» турнира московского ЦСКА. Игра начнется в 19.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». На прошлой неделе минские «драконы» в итальянском Тревизо играли в квалификации Лиги чемпионов и не сумели пробиться в групповую стадию, перейдя в Кубок ФИБА-Европа. Московские армейцы перед визитом в белорусскую столицу успешно выступили в первом розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв в решающем поединке питерский «Зенит» (81:73). В матче за третье место казанский УНИКС победил краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» с результатом 84:70. Эти же соперники встретятся сегодня в Казани в первом туре регулярного сезона.
Так же в турнире примут участие «Нижний Новгород», «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Парма» (Пермь), польская «Зелена Гура», эстонский «Калев» (Таллин) и казахстанская «Астана» (Нур-Султан). Впервые за долгие годы не будет одного из постоянных фаворитов Единой лиги ВТБ подмосковных «Химок». Именно этот клуб единственный раз, в 2011 году, смог отобрать чемпионский титул у ЦСКА.
Участники регулярного чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля 2022 года борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС (85:77, 76:57, 89:81).