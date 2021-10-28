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17:43 (мск), источник: Sports.Ru

Виталия Фридзона обвинили в краже мебели

На защитника сборной России Виталия Фридзона подали заявление в полицию, обвинив в краже мебели.

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Источник: РИА "Новости"

Баскетболист недавно приобрел коттедж в элитном поселке на Рублевке. Во время переезда у него возник конфликт с продавцом жилья из-за оставшейся в доме дорогой мебели. Бывший владелец приехал, чтобы забрать имущество, но Фридзон не пустил его в дом, посчитав, что мебель входит в стоимость приобретенного жилья. Экс-владелец дома вызвал полицию и написал заявление.

«Поступило обращение от гражданина о том, что мошенники пытаются украсть его имущество из дома, расположенного в КП Барвиха Хиллс, позже с этого же адреса поступило ещё одно сообщение от 36-летнего мужчины с просьбой зафиксировать факт самовольного вывоза мебели. Удалось установить, что двое граждан заключили договор купли-продажи на недвижимость, в который не была включена стоимость мебели (порядка 3 миллионов рублей), находящейся в доме. На момент вызова, по словам продавца, она не была оплачена», — передает слова источника «КП».

Позже мужчинам удалось уладить конфликт и продавец отозвал заявление. Фридзон отказался прокомментировать ситуацию.

36-летний Фридзон является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ. Летом 2021 года защитник покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и сейчас является свободным агентом.

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